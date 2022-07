Matic: «Queria voltar a trabalhar com José Mourinho»

Matic assinou contrato por uma época, com outra de opção, e também deixou elogios ao clube: "Estive oito anos e meio na Premier League e poderia ter ficado, mas decidi que queria uma nova experiência. As negociações foram rápidas e nada tiveram a ver com a conquista da Conferece League, quando tomo uma decisão não volto atrás. A Roma e a Serie A são muito atrativas e vai ser um bom desafio. Vamos ver como as coisas correm, mas estou convencido que fiz a escolha correta."

Oficializado há quase um mês na Roma, o sérvio Nemanja Matic apresentou-se esta segunda-feira no centro de treinos do clube e, em conferência de imprensa, não escondeu que o facto de reencontrar José Mourinho pesou na decisão de se mudar para Itália. "Queria a Roma e queria voltar a trabalhar com o José [Mourinho]. Temos uma relação muito boa. No ano passado não falámos, mas ligou-me há uns meses e disse que me queria na Roma, o que foi um fator muito importante"Esta é a terceira vez que o sérvio e o português vão trabalhar juntos, depois do Chelsea (entre janeiro de 2014 e dezembro de 2015) e do Manchester United (entre agosto de 2017 e dezembro de 2018). "Conhecemo-nos muito bem. Só o Lampard tem mais jogos com o Mourinho do que eu, mas quero ultrapassá-lo", brincou o sérvio antes de se mostrar disponível para "em qualquer sistema que o treinador decida implementar".