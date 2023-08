Morata descarta Roma de José Mourinho: «Não é opção neste momento»

Alvaro Morata foi associado à Roma, mas já colocou de lado a possibilidade de voltar a ser treinado por José Mourinho. O avançado do At. Madrid está com o restante plantel a realizar o estágio de pré-época no México e o seu plano é por lá continuar."Estou a trabalhar e estou muito feliz por estar no México com a minha equipa. Quero melhorar, mas é do conhecimento geral que os jogadores não controlam o mercado de transferências", começou por referir o avançado à emissora mexicana ‘TUDN'. Sobre o interesse da Roma, Morata deixou claro que não está a pensar deixar os colchoneros: "Sair não está na minha cabeça. A Roma não é uma opção neste momento".Ainda assim, é com palavras elogiosas que o avançado, de 30 anos, fala de José Mourinho, treinador com o qual se estreou na equipa principal do Real Madrid e que agora comanda os italianos: "É um grande treinador. Foi ele que me deu a oportunidade de fazer o primeiro jogo na equipa principal. Estou-lhe muito agradecido e desejo-lhe o melhor".