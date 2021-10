Mourinho: «A partir de agora ninguém me vai perguntar por que jogo sempre com os mesmos»

Quando um resultado negativo acontece é habitual o treinador assumir toda a responsabilidade e foi isso mesmo que José Mourinho fez esta noite na Noruega, depois da Roma ter perdido por impensáveis 6-1 diante do Bodo/Glimt. Ainda assim, o treinador português não deixou de apontar reais problemas no plantel da equipa italiana, muito por conta da falta de profundidade da segunda linha.





"Decidi jogar com esta equipa titular, por isso a responsabilidade é minha. Fi-lo com boas intenções, para dar uma oportunidade a quem tem trabalhado no duro e rodar a equipa num relvado sintético e numa noite fria. Decidi descansar demasiados jogadores. Perdemos contra uma equipa que mostrou mais qualidade esta noite. Simples", começou por comentar, à Sky Sport Italia.Em seguida, José Mourinho olhou ao plantel e deixou reparos à falta de profundidade do elenco romano. "Se pudesse jogava sempre com o mesmo onze. É arriscado, porque temos uma enorme diferença de qualidade entre os dois grupos de jogadores. Sei os limites do plantel, não é algo novo para mim, mas esperava uma resposta melhor. Como disse, a escolha do onze foi minha e a responsabilidade também"."Todas as derrotas provocam danos. Falei com os jogadores e fui honesto com eles, algo que não posso ser convosco [imprensa]. Nunca escondi que este plantel tem limitações claras. Temos 13 jogadores que representam uma equipa, os outros estão noutro nível. A única coisa positiva daqui para a frente é que agora ninguém me vai perguntar por que jogo sempre com os mesmos jogadores", atirou.A finalizar, nova 'boca' à qualidade da segunda lina, de olho no jogo com o Nápoles. "A nossa equipa principal está a jogar bem, merecia mais pontos esta época e tem a mentalidade correta. Vamos jogar com essa mentalidade no domingo. Já tínhamos dito algumas coisas em privado antes desta derrota. Mas este resultado não me fará dizê-las em público. Vou mantê-las em privado, sem dar eco a problemas internos", finalizou.