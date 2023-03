Mourinho acusado de conduta antidesportiva no dérbi... dos Sub-14

Não está fácil a vida de José Mourinho em Itália. Depois de ter sido expulso na terça-feira e ter acabado suspenso por dois jogos, o técnico português da Roma foi agora acusado por alguns elementos ligados à Lazio de ter tido atitudes antidesportivas no recente dérbi da capital no escalão de Sub-14, disputado no fim de semana.De acordo com o 'Il Messaggero', o técnico português, que estava a seguir o jogo atentamente nas bancadas, terá assobiado um miúdo da Lazio (Alexandru Miloiu) e, depois, instado os jovens jogadores da Roma a perder tempo, a simular eventuais problemas físicos. De acordo com um site de adeptos ligado à Lazio, alguns jogadores do plantel principal também acompanharam o encontro e assumiram igual postura antidesportiva, com insultos e indicações para jogadores romanos simularem lesões.