Mourinho agastado com críticas: «Começo a perceber por que este clube é um lugar difícil»

Pela primeira vez desde que chegou à Roma, Mourinho mostrou-se agastado com as críticas à equipa. "Fico impressionado com a vossa capacidade de verem o negativo em tudo. Começo a perceber porque este clube é um lugar difícil", frisou, antes do clássico com o Milan, avaliando o próximo rival do FC Porto na Champions: "É uma equipa cheia de jogadores de qualidade, mas só pensamos em vencer. Os adeptos merecem!".





José Mourinho jantou nas escadas fora do estádio: «Não posso ir para o balneário»



Recorde-se que a Roma recebe o Mian este domingo, às 19H45, um jogo da 11.ª jornada da Serie A.