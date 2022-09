Mourinho aparece no mais recente videoclip da música 'Mel Made Me Do It' de Stormzy

Nooooo way. Big Jose Mourinho in the cut!







Por esta ninguém esperava! José Mourinho surge esta quinta-feira no mais recente videoclip do single 'Mel Made Me Do It' do 'rapper' britânico Stormzy. O treinador português é figura de destaque na produção do artista londrino com a frase: "I prefer not to speak" a dar aso a uma das linhas do verso de Stormzy, bem a meio da música.