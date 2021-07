Mourinho aplica goleada à antiga

A Roma realizou ontem o primeiro jogo particular desta pré-temporada e aplicou uma goleada à antiga, ao vencer por 10-0 o modesto Montecatini que atua na Série D (4º escalão do futebol italiano). José Mourinho pôde observar os seus jogadores num contexto mais competitivo, no entanto ainda não contou com o único reforço, até ao momento, o guarda-redes português Rui Patrício.

Mas, o treinador luso, de 58 anos, assistiu a uma chuva de golos que até contou com um hat-trick. Na 1ª parte, Mourinho utilizou: Fuzato, Villar, Mayoral, Mancini, Kumbulla, Carles Pérez, Bove, Zalewski, Calafiori, Tripi e Mkhitaryan. A Roma saiu para o intervalo a vencer por 5-0 com golos de Carles Pérez (9’), Mancini (19’), Mayoral (34’), Calafiori (35’) e um autogolo de Santi (40’). Na 2ª parte, os restantes golos foram apontados por Mayoral (54’), Zaniolo (61’, pen.), Zalewski (80’), Diawara (86’) e Mayoral (88’). Após o descanso, Mourinho promoveu várias alterações e colocou em campo: Cardinali, Mastrantonio, Ibañez, Smalling, Reynolds, Diawara, Ciervo, Darboe e Feratovic. Destaque para os três golos do avançado espanhol, Borja Mayoral, que vai entrar na segunda temporada de empréstimo por parte do Real Madrid.

Série A proíbe vestir de verde

A Série A anunciou que a partir de 2022/23, os equipamentos verdes são proibidos. Isto, devido às queixas dos telespetadores de que as camisolas se confundem com o relvado. Equipas como o Sassuolo têm de começar a pensar em alternativas...

Xhaka chega por 15 milhões

Granit Xhaka, médio suíço, vai mesmo mudar-se para a Roma, com o clube italiano a pagar 15 milhões de euros, mais 2,5 milhões por objetivos, ao Arsenal. A equipa de José Mourinho e o jogador já tinham chegado a acordo há umas semanas, mas a negociação com os gunners não estava fácil. Finalmente, a imprensa italiana avança que o jogador, de 28 anos, vai ser apresentado nos próximos dias. Xhaka vai assinar até 2026 e auferir um salário de 2,5 milhões de euros, por ano.

Depois de Rui Patrício, guarda-redes português, Mourinho contrata mais um reforço proveniente do futebol inglês.

Alex Telles para a esquerda

Com a lesão grave sofrida por Spinazzola, ao serviço da seleção italiana no Europeu, José Mourinho está à procura de um lateral-esquerdo e Alex Telles, ex-jogador do FC Porto, está no radar do técnico português. Mas, a intenção da Roma é garantir um empréstimo, no entanto o Manchester United, atual clube do lateral brasileiro, apenas pretende vender.

Outra opção é Matías Viña, defesa esquerdo uruguaio de 23 anos, que atua no Palmeiras de Abel Ferreira. Um jogador que também tem sido associado ao FC Porto.

Kluivert e Olsen rumam a França

Mourinho também vai arrumando a casa e tenta colocar os jogadores com os quais não conta para a nova temporada. Justin Kluivert, avançado holandês, e Robin Olsen, guarda-redes sueco, estão mesmo de saída do emblema romano e França é o destino mais provável para ambos. O dianteiro, de 22 anos, esteve cedido ao RB Leipzig na época passada e agora deve seguir nos mesmos termos para o Nice. Já o guardião, de 31 anos, esteve emprestado ao Everton e o Lille, campeão francês, deve ser o destino em nova cedência. *