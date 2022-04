Mourinho após novo 'caso' em jogo da Roma: «Não sou como alguns clubes ou como a polícia»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Roma de José Mourinho derrotou este domingo no Olímpico a Salernitana, por 2-1, em jogo marcado por um episódio de tensão junto aos bancos de suplentes.





O treinador da equipa visitante, Davide Nicola, pegou-se com um dos elementos da equipa técnica de Mourinho, Salvatore Foti, o que levou o técnico português a segurar o 'camarada' de profissão. Após a partida, o Special One explicou o sucedido e pediu desculpas por tere sido "ditas coisas que não estavam certas"."Eu digo a verdade, não como alguns clubes ou a polícia. Alguém no meu banco disse aos elementos da Salernitana que iam para a Serie B. Então fui pedir desculpas em nome de quem disse isso. Somos pessoas civilizadas, o que acontece em campo termina aí. Ninguém está lá fora à espera 45 minutos depois para dar um soco na cara de alguém", referiu Mourinho, na sala de imprensa.

Este 'caso' sucedeu após a polémica no jogo da última quinta-feira na Noruega, para a Conference League, no qual a Roma perdeu (2-1) frente ao Bodo/Glimt na 1ª mão dos quartos de final. Os dois clubes acusaram-se mutuamente por agressões entre o treinador de guarda-redes da Roma, Nuno Gomes, e o treinador dos nórdicos, Kjetil Knutsen.