Mourinho arrasa avançado espanhol após dérbi: «Lança-se para a piscina de forma fantástica»

José Mourinho não escondeu o que pensa de Pedro depois do dérbi da Roma com a Lazio, onde as equipas da capital italiana não foram além de ums. O treinador português dos giallorossi acusou o internacional espanhol de 36 anos, com quem trabalhou no Chelsea, de forçar penáltis."O Pedro lança-se para a piscina de forma fantástica", explicou o técnico, ironicamente. "É um grande jogador, mas também sabe nadar na piscina porque lança-se de uma maneira fantástica."Mas Mourinho não ficou sem resposta e foi Danilo Cataldi, companheiro de Pedro na Lazio, quem saiu em defesa do avançado. "O Mourinho está sempre a falar de títulos mas o Pedro tem mais alguns do que ele."Recorde-se que quando chegou à Roma, em 2021, Mourinho dispensou Pedro. "Tomou a decisão de me dispensar, mas não me desiludiu. O que me dececionou foi que tentei falar com ele para saber porquê, queria que me dissesse na cara porque não somos crianças, mas ele não quis", explicou o espanhol em junho deste ano numa entrevista oa jornal ABC.