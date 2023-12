Mourinho: «Benfica é uma equipa feita para chegar mais longe na Champions»

Apesar de ter vencido esta quinta-feira na receção ao Sheriff Tiraspol, a Roma de José Mourinho não conseguiu alcançar o 1.º lugar do Grupo G e consequente apuramento direto para os oitavos de final da Liga Europa, onde agora terá que disputar o playoff de acesso para poder marcar presença nesta fase da competição. O duelo será contra um dos terceiros classificados da fase de grupos da Liga dos Campeões, onde, para além de Sp. Braga, está o Benfica, equipa que o treinador português bem conhece."O Benfica chegou aos quartos de final no ano passado e não esconde que a Liga Europa é uma frustração para eles, porque são uma equipa feita para chegar mais longe. É essa a sua ambição. Quanto às outras equipas, quando se vê o Galatasaray, o Lens e o Feyenoord, compreende-se que estavam em posição de avançar na Liga dos Campeões e que ir à Liga Europa é uma motivação, mas também uma responsabilidade", começou por dizer José Mourinho, em declarações citadas pela AS Roma no seu site oficial, indo de encontro com o discurso de, diretor desportivo do clube italiano, antes da partidaMourinho comentou ainda o trajeto que a sua equipa fez na última temporada na Liga Europa que, na opinião do técnico, não foi devidamente valorizado. "Não há PSG e Manchester United, que poderiam ter estado lá - estamos a falar de grandes equipas que querem ganhar a Liga dos Campeões - mas há excelentes equipas. Espero que não aconteça como no ano passado, em que, depois de termos ganho ao Salzburgo, à Real Sociedad e ao Bayer Leverkusen, parecia que tínhamos vencido as Ilhas Faroé, com todo o respeito por elas", disse.Sobre o desempenho da AS Roma na fase de grupos da Liga Europa, Mourinho não escondeu ficar desiludido por apenas um jogo menos bem conseguido dos seus jogadores signifique que o plantel terá de fazer mais dois jogos esta temporada. Ainda assim, o técnico luso deixou bem sublinhado que a turma italiana não será uma presa fácil na próxima eliminatória, independentemente do adversário."A culpa é nossa por termos ficado em segundo lugar. Só tivemos um jogo horrível, em Praga, que praticamente decidiu a situação do primeiro/segundo lugar. Em casa fizemos três jogos e três vitórias reconfortantes, fora de casa ganhámos o primeiro, o que nos deixou numa situação confortável. Não podes ir a Praga e fazer esse jogo lá. Nós pagamos pelos nossos pecados. Mas o que é que significa ter de pagar pelos nossos pecados? Significa fazer mais dois jogos, para um plantel que não precisa de mais dois jogos, mas sim de menos jogos. Agora vamos ter de os jogar, contra uma equipa importante que vem da Liga dos Campeões. Mas os nossos adversários também não ficarão certamente muito contentes", terminou.