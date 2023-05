Mourinho 'bloqueia' empréstimo de Svilar: «Quer que fique e diz que terá uma chance»

Contratado ao Benfica no início da temporada, Mile Svilar tem apenas dois jogos esta época com a camisola da Roma e, depois de um ano praticamente parado, o seu pai e empresário assume ao jornal 'Het Laatste Nieuws' ver com bons olhos a possibilidade de um empréstimo. O problema é que José Mourinho não está para aí virado..."Um empréstimo? Não me parece uma má ideia, mas eles não o querem deixar sair. O Mourinho quer que fique e diz que ele terá uma chance", assegurou Ratko Svilar, o pai do guardião, que revelou ainda interesse de clubes ingleses, espanhóis e belga no seu filho no início da temporada.Svilar, refira-se, tem vínculo com a Roma até 2027.