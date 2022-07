Mourinho chega hoje ao Algarve

José Mourinho orientou ontem o último treino da Roma em Trigoria antes de viajar para Portugal e já pôde contar com o regresso dos internacionais que estiveram ao serviço das respetivas seleções em junho, entre os quais Rui Patrício e Abraham. Os giallorossi chegam hoje ao Algarve para iniciar um estágio no qual defrontarão os ingleses do Sunderland já amanhã, em Albufeira. Depois, seguem-se outros três testes com Portimonense (dia 16), Sporting (dia 19) e Nice (dia 23). Ainda antes do início oficial da época, a Roma mede forças com o Tottenham (dia 30) e com o Shakhtar (6 de agosto).

Celik apresentado

Entretanto, Celik foi apresentado como novo reforço dos giallorossi, o terceiro depois das chegadas de Matic e Svilar. “A Roma é um grande clube e é uma oportunidade para melhorar o meu jogo. Todos nós o sabemos o sucesso que o nosso treinador alcançou e poder trabalhar com Mourinho é uma motivação extra para mim”, salientou o lateral direito turco, de 25 anos, contratado ao Lille por cerca de sete milhões de euros.