Mourinho condenado a doar 20 mil euros a instituição após criticar árbitro e jogador

A Federação Italiana de Futebol (FIGC) anunciou, esta sexta-feira, que José Mourinho foi condenado a doar 20 mil euros à Associação Italiana contra a Leucemia, Linfoma e Mieloma, após ter criticado o árbitro Matteo Marcenaro e o avançado Domenico Berardi depois do Sassuolo-Roma, que se disputou no dia 3 deste mês.Segundo comunicado da mesma fonte, esta decisão foi tomada na sequência de uma "investigação aberta contra o treinador português, que expressou julgamentos prejudiciais ao prestígio e reputação tanto do árbitro Matteo Marcenaro como do futebolista Domenico Berardi". À data, o técnico referiu que o juiz "não tinha estabilidade emocional".A Roma foi multada igualmente em 20 mil euros, que também serão doados àquela instituição.