Mourinho confrontou 4.º árbitro no balneário: «Se tens tomates, repete o que disseste no campo»

O 'Corriere dello Sport' relata esta quinta-feira a conversa que José Mourinho teve no balneário dos árbitros, depois de ter sido expulso no jogo com a Cremonese terça-feira, que a Roma perdeu, porO treinador português acusa o quarto árbitro de ofensas. Segundo a imprensa italiana, Marco Serra terá dito a 'Mou' "toda a gente te mija em cima, vai para casa".O jornal italiano, que cita uma fonte que estava no estádio, relata que Mourinho bateu à porta do balneário dos árbitros pouco depois do final do jogo e que o deixaram entrar. Lá dentro estava o árbitro Marco Piccinini, os seus auxiliares e o delegado da liga. Pouco depois chegaram o treinador da Cremonese e mais duas pessoas do seu staff.Mourinho terá dito em alto e bom som: "A última vez que fui expulso foi no Olímpico e fui ao balneário do árbitro pedir desculpa." Por acaso Piccinini foi quarto árbitro nesse jogo e confirmou as palavras do técnico.Depois, o português virou-se para Marco Serra: "Se tens tomates, se és um homem, repete aquilo que me disseste no campo, depois pede desculpa e isto acaba aqui."O quarto árbitro retorquiu: "Desculpa pelo quê? Não tenho de pedir desculpa a ninguém, não disse nada."Nesta fase Mourinho perdeu as estribeiras e gritou-lhe: "Mentiroso! És um homem de merda. Tem vergonha! Nem quero pensar que pelo facto de seres de Turim não me queiras domingo no banco no jogo com a Juventus."Serra respondeu: "Aí está! Estava à espera disto, que ias inventar esta história."Recorde-se que Mourinho viu um cartão vermelho no jogo, tendo já sido punido com dois jogos de suspensão e multa de 10 mil euros.