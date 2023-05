Mourinho: «Dá-me prazer ser atacado por alguém que foi suspenso por causa de apostas»

José Mourinho não perdeu a oportunidade de responder aos críticos depois do jogo com o Inter, que a Roma perdeu ontem, por. O treinador português enviou um recado ao presidente da Associação de Treinadores Italianos, Renzo Ulivieri, que condenoudepois do empate com o Monza (1-1), a meio da semana."Há incidentes no jogo que se o clube quiser falar disso, que fale. Não vou ser eu a pronunciar-me. Especialmente porque fui destruído, atacado na minha ética e educação" explicou Mourinho."Mas também dá-me prazer porque ser atacado por alguém que recebeu uma suspensão de três anos por fazer apostas no futebol, faz-me feliz. Adeus!", atirou, deixando abruptamente a entrevista com a DAZN.Renzo Ulivieri proferiu fortes declarações em defesa dos árbitros, depois de o português ter dito que tinha gravado todas as conversas com a equipa de arbitragem. "O que Mourinho disse é sério e inaceitável. Admitir que foi para o banco com um microfone e gravar os diálogos com a equipa de arbitragem, justificando essa atitude como uma defesa, mina todo o sistema", disse Ulivieri, citado pela 'Gazzetta dello Sport'.