Mourinho dá nome a gelado em Roma: 'Special One' tem sabor cítrico e é de chocolate branco

A chegada de José Mourinho à Roma - que só vai acontecer no final da época - está a gerar grande euforia junto dos adeptos do clube. Depois de um mural, em que o português foi retratado a chegar ao clube ao volante de uma vespa, o treinador deu agora nome a um gelado.





Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GELATI-AMO (@gelati_amo_)

A 'Gelatiamo', uma gelataria da cidade, criou o gelado 'Special One', que é descrito como "uma lufada de ar fresco, alegria e energia".O 'Special One' tem um sabor cítrico e é de chocolate branco.Entretanto, a 'Gelatiamo' usou uma imagem de Mourinho com os braços cruzados e mudou a informação que normalmente acompanha um dos seus gelados. Em vez de 'zero títulos' passou a ter a informação de 'zero açúcar'. Uma prova de confiança, sem dúvida...