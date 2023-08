Mourinho deixa espaço vazio em foto com plantel e italianos falam em provocação à direção da Roma

A fotografia foi publicada terça-feira nas redes sociais da Roma, mas só hoje deu origem a um 'sururu' na imprensa italiana. Mourinho tirou uma fotografia com o plantel que levou para o estágio no Algarve, mais concretamente em Albufeira, e deixou propositadamente um vazio. Em Itália, entende-se como um recado do treinador português para a direção do clube, como que pedindo mais contratações para atacar o novo defeso.