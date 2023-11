Mourinho deixa futuro na Roma em aberto: «Ainda não falei sobre a minha renovação. Não sei se vou ficar»

Com pouco mais de meio ano de contrato pela frente, José Mourinho assumiu esta terça-feira que a sua continuidade no comando técnico da AS Roma ainda não é dado adquirido. "Ainda não falei sobre a minha renovação. Não sei se vou ficar. Falei com os Friedkins [família proprietária do clube da capital italiana], mas não sobre a renovação do meu contrato. A última vez que falei com Dan [Friedkin] foi numa chamada de 10 minutos por telemóvel após o jogo com a Lazio. Falei com o Ryan [Friedkin] na semana passada", começou por referir o treinador português, em declarações à 'TG1'.Mourinho foi ainda questionado sobre a possibilidade de Francesco Totti, nome grande da AS Roma, integrar a estrutura do clube, uma pergunta à qual o português não fugiu e até aproveitou para dar uma 'bicada' a quem critica o futebol defensivo das suas equipas. "Totti é o número 1 da história da Roma. Eu percebo a pergunta, mas vou responder na defensiva. Uma vez que sou conhecido por ter um estilo defensivo, mesmo quando as minhas equipas marcam tantos golos, vou fazer da seguinte forma: há conversações entre o Francesco e o clube", rematou.