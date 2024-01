Mourinho despede-se da Roma em mensagem com 10 palavras

Horas após ser oficializada a sua saída do comando técnico da AS Roma, José Mourinho recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem emotiva a todos os adeptos do clube da capital italiana. O adeus surgiu em forma de publicação em vídeo, com alguns dos melhores momentos que passou em Roma, e com uma legenda composta por apenas... 10 palavras. "Suor, sangue, lágrimas, alegria, tristeza, amor, irmãos, história, coração, eternidade", pode ler-se.