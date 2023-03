Mourinho deve fintar novo castigo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

José Mourinho e Claudio Lotito, presidente da Lazio, deverão escapar a um castigo pela altercação que protagonizaram junto aos balneários no final do dérbi de domingo. Avança a ‘Gazetta dello Sport’ que a federação confirmou que o técnico português tinha autorização para estar na área, apesar de não ter estado no banco por suspensão, e que os relatórios dos delegados presentes não registaram infrações passíveis de castigo. Ontem, Claudio Lotito voltou a falar sobre o incidente: "Vi um jogador da Roma nu. Parei e Mourinho gritou na minha direção ‘estás a olhar para onde?’ Pensei que não tinha percebido quem eu era. Disse-lhe que era o presidente da Lazio, o que aumentou a tensão."