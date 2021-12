Mourinho: «Diziam que não ganhávamos a ninguém do top'5 há 19 meses. Agora não o fazemos há 20 minutos»

A Roma de José Mourinho saiu em altas de Bérgamo depois de bater a Atalanta por 4-1. O conjunto romano respondeu assim às duas derrotas seguidas no campeonato com duas vitórias, esta última de forma expressiva perante uma das melhores equipas da Serie A. Este foi precisamente um dos pontos que o técnico português abordou na conferência de imprensa pós-jogo. "Ouvia as pessoas dizer que há 19 meses que a Roma não vencia uma equipa do top 5 em Itália. Agora pode-se dizer que não o fazemos há 20 minutos", ironizou Mourinho.O 'Special One' mostrou-se satisfeito com o desempenho da equipa e do árbitro. "O espírito foi fantástico. Os jogadores claramente sabiam como jogar contra a Atalanta. Não dá para controlar um jogo durante 90 minutos e sabíamos que teríamos que defender atrás em alguns momentos. A equipa foi excelente em todos os aspetos, o árbitro foi excelente porque da forma agressiva e física como joga a Atalanta era preciso um árbitro com este nível e experiência", afirmou o português.Apesar do resultado folgado, a Roma foi encostada às cordas em alguns momentos mas Mourinho gostou da atitude dos seus jogadores, mesmo quando estavam sobre pressão. "No passado, esta não era uma equipa que se sentia confiante quando as coisas corriam mal. Quando estávamos sobre pressão as coisas não saíam bem. Tem sido fantástico para mim ver que fomos capazes de sofrer", admitiu.Mourinho elogiou ainda Abraham pelo seu primeiro 'bis' em Itália e mostrou confiança no jogador inglês. "Claro que ele pode marcar 20 golos por ano, como fez em Inglaterra. Não somos uma equipa que domina todos os jogos e ele vem do Chelsea onde a equipa tem a bola e domina os jogos. Para nós um avançado não pode estar concentrado apenas em marcar golos, ele precisa de fazer outro trabalho. Ele tem melhorado nesse sentido e tenho a certeza de que vai fazer golos", salientou o técnico da Roma.