Mourinho e a continuidade de Sérgio Oliveira na Roma: «Não sei se o meu VISA permite...»

José Mourinho revelou esta sexta-feira, à margem de um evento na Faculdade de Motricidade Humana, o seu desejo relativamente à continuidade de Sérgio Oliveira na Roma, frisando também que Rui Patrício fará parte dos planos da próxima época."[Sérgio Oliveira] É do FC Porto... se me quiserem emprestá-lo como já emprestaram, eu vou já buscá-lo a Madrid, onde está a festejar o seu 30.º aniversário. Para o comprar, não sei se o meu VISA permite", começou por referir o treinador português em tom de brincadeira."Foi importante, tem muitos princípios que partilha comigo, de como se deve estar no futebol, como se deve trabalhar. Ajudou-me a passar a mensagem nesta segunda metade [da época], foi um exemplo do que precisávamos, de jogadores de equipa, que é algo muito mais importante que o individual. Gostava muito que continuasse connosco, mas veremos", afirmou.Falando do outro português do plantel giallorossi, Rui Patrício, Mourinho frisou que não há dúvidas quanto ao seu futuro. "Quem vai continuar connosco é o 'San' Patrício, como é conhecido em Roma. Por alguma razão é chamado assim. Alguns tiveram a heresia de dizer que não era titular na Seleção por ter cometido muitos erros na Roma...", rematou o técnico.