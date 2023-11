Mourinho e a declaração de Sarri: «Mostra a diferença entre mim e ele»

A Roma vai tentar carimbar hoje a qualificação para os oitavos de final da Liga Europa, necessitando para isso de um triunfo sobre o Slavia, em Praga, a contar para o Grupo G. O jogo é importante mas acaba um pouco ofuscado pelo dérbi do próximo domingo com a Lazio, apesar de José Mourinho não o admitir. Ainda mais depois de Maurizio Sarri, técnico dos laziale, ter despejado várias colheres de picante após o triunfo (1-0) de terça-feira sobre o Feyenoord.

O que disse Maurizio Sarri? "É verdade que teremos mais tempo de descanso antes do dérbi, mas não é menos verdade que a Roma vai disputar uma espécie de amigável na quinta-feira, enquanto nós tivemos uma guerra desportiva esta noite", afirmou o italiano de forma deselegante. José Mourinho não se ficou e respondeu-lhe. "Não sou eu que tenho de me sentir ofendido, mas as pessoas do Slavia. No futebol não há amigáveis e é a seriedade com que se encara todo e qualquer jogo que faz a diferença em relação aos treinadores. Por aquela declaração se vê a diferença entre mim e Sarri. Estou à espera que a Serie A emita um comunicado sobre o que ele disse", atirou o Special One, que cumprirá hoje o último jogo de castigo na Liga Europa. "A partida mais importante da minha vida é sempre a próxima, sendo essa a minha filosofia desde que iniciei a carreira. O Slavia tem uma equipa forte e será um jogo muito belo, tal como a belíssima cidade de Praga", rematou o luso.