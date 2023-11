Mourinho e a falta de 'bandidos' na Roma: «Gostam de jogar em casa porque têm saudades da mamã e dos doces da avó»

José Mourinho pediu mais atitude aos seus jogadores, sobretudo nos encontros fora de casa. A Roma perdeu fora de portas diante do Slavia de Praga, do Inter, do Génova e do Verona, tendo ainda empatado com o Torino, e o treinador não tem dúvidas que esse é um dos problemas dos giallorossi, que esta tarde recebem a Udinese, na Serie A."Tive equipas que eram um gangue de bandidos, que desfrutavam quando jogavam fora de casa. Nós, como equipa, não fazemos isso, há aqui pessoas que gostam da comodidade de casa porque têm saudades da mamã, do papá ou dos doces da avó. Aqui temos um pouco esse problema", explicou Mourinho."Temos de dar mais. Tive equipas que provocavam os adeptos adversários ainda dentro do autocarro porque queriam contagiar-se com o ambiente antes de entrarem no jogo. Em casa normalmente conseguimos alcançar os nossos objetivos, às vezes no último minuto. Mas falta mudar a mentalidade fora de casa", acrescentou o técnico português da Roma, que nesta altura ocupa a 7.ª posição na Serie A.Mourinho, que termina contrato no final da época, garantiu, por outro lado, que ainda não há negociações com vista à sua continuidade na capital italiana. "Ontem voltei a falar com os Friedkin [os donos da Roma]. Estamos a trabalhar, mas não sobre o contrato."