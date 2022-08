Mourinho e a lesão de Wijnaldum: «Às vezes o futebol pode ser uma merda e as pessoas também»

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jose Mourinho (@josemourinho)

José Mourinho deixou uma mensagem no Instagram a propósito da grave lesão que Georginio Wijnaldum sofreu num treino da Roma. O internacional holandês, que pode falhar o Mundial, fraturou a tíbia da perna direita depois de uma dura entrada, alegadamente do jovem Afena-Gyan, segundo avançou entretanto a 'Gazzetta dello Sport'."Às vezes o futebol pode ser uma merda. Em apenas duas semanas o Gini, com as suas qualidades humanas tornou-se um de nós (as suas qualidades futebolísticas já conhecíamos)."Infelizmente, num azarado acidente sofreu uma lesão grave que o vai afastar dos relvados durante muito tempo", prosseguiu.A seguir Mourinho saiu em defesa de Afena-Gyan: "Mas não é só o futebol que às vezes pode ser uma merda, as pessoas também pode ser. Aqueles que iniciaram rumores dizendo que um miúdo como o Felix podia ser responsável pelo que aconteceu são na verdade uma porcaria. Vamos juntar-nos hoje à noite, vamos jogar pela Roma, pelo Wijnaldum e pelo Afena-Gyan."A Roma defronta hoje o Cremonese (17h30), na segunda jornada do campeonato italiano.