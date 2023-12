Mourinho e as lágrimas de Pisilli após estreia a marcar: «Tive de fugir dali para não chorar também»

Niccolo Pisilli proporcionou um belo momento com José Mourinho nos minutos finais do AS Roma-Sheriff Tiraspol. Lançado pelo treinador português para os 20 minutos finais do encontro da 6.ª e última jornada da fase de grupos da Liga Europa, o jovem médio de 19 anos acabou por se estrear a marcar pela equipa principal da Roma. Nos festejos com o técnico, o centro-campista acabou por não conseguir conter as lágrimas... algo que ia levando Mourinho pelo mesmo caminho, como o próprio acabou por confessar em declarações no final da partida de hoje."Sim, também me comoveram. Tinha comentado anteriormente com os meios de comunicação do nosso clube que já tinha feito a estreia de muitos jogadores noutras equipas, mas à exceção do João Costa (guarda-redes português internacional pelos sub-19 de Portugal), todos os outros miúdos nasceram e cresceram aqui, vieram ao estádio com o pai, com o avô e vivem tudo isto com uma grande emoção. Quando têm a oportunidade de jogar na equipa principal, é incrível para eles. Para Pisilli não foi a estreia [a jogar no estádio da AS Roma], mas foi o primeiro golo, no Olímpico, na equipa principal, na Liga Europa e na baliza mágica onde, em crianças, sonhavam marcar. É uma alegria ver uma criança chorar. Eu tive de fugir para não chorar também", desabafou.