Mourinho e o castigo em Itália: «Assim não tenho de levar com o calor de agosto no banco»

Depois de gozar um período de férias, José Mourinho regressou este sábado a Itália e foi apanhado pelos jornalistas no Aeroporto de Roma, respondendo com ironia ao castigo de dois jogos que lhe foi aplicado pelas críticas dirigidas ao árbitro Daniele Chiffi, após um jogo frente ao Monza.

"Disseram-me que o castigo poderia ser reduzido se eu fizesse um pedido de desculpas público. Considerando que não vou ter de levar com o calor de agosto no banco, não estou muito preocupado, vejo o jogo tranquilo, com ar condicionado", disse o técnico português da Roma, sempre fiel ao seu estilo, não se alongando sobre o mercado, concretamente a renovação de Dybala e o interesse em Morata, avançado do Atlético Madrid: "Não estou a pensar nisso, sou um homem do campo, adoro o que faço e estou muito feliz por regressar."

Os romanos regressam hoje com os habituais exames médicos e testes físicos, sendo que o trabalho no relvado está reservado para amanhã. "Estou pronto e contente por voltar. Sou um homem de trabalho, não de férias", disse o ‘special one’, mostrando-se preparado para a nova temporada.