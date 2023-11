Mourinho e a reviravolta frente ao Lecce: «Sinto-me mal por eles porque fizeram um jogo extraordinário»

José Mourinho estava visivelmente satisfeito pela vitória (2-1) da Roma frente ao Lecce, conquistada já nos descontos com Lukaku a vestir a pele de herói aos 90'+4. O avançado falhou um penálti nos minutos iniciais da partida e na opinião do treinador português não haveria melhor forma de o internacional belga lidar com esse desperdício do que com o golo que resolveu o jogo.





"É a primeira vez que falha [um penálti] em Itália, mas é a segunda vez que o faz comigo. Ainda me lembro da Supertaça Europeia com o Chelsea. Ainda assim, quem bate penáltis corre sempre o risco de falhar. Dybala não estava preparado e confiamos plenamente em Lukaku. Conheço-o melhor do que ninguém. O Lukaku é um jogador muito, muito emocional e sensível. Quando falha um penálti nos primeiros minutos, isso afeta-o para o resto do jogo. É por isso mesmo que para ele não poderia ter sido melhor marcar o golo da vitória no último minuto, vai ajudá-lo a dormir melhor esta noite e a acordar amanhã com um sorriso no rosto", começou por dizer o 'Special One', em declarações à DAZN."Queria falar com os jogadores porque o jogo ainda não tinha acabado e a equipa estava desequilibrada. Voltámos àquela velha máxima: não interessa se perdes por 1-0 ou por 10-0, continuará a ser uma derrota. Acabámos o jogo com cinco avançados no relvado e com o Belotti como extremo-direito. Os rapazes foram fantásticos, os adeptos também, porque normalmente uma equipa que está a perder nos descontos em casa não merece este nível de paixão do público.""A primeira parte poderia ter sido para o nosso lado, mas eles mostraram coragem para lutar e responder a toda a situação. Na antevisão, tinha alertado que o Lecce era uma equipa muito bem organizada com avançados rapidíssimos e fortes no contra-ataque e eles confirmaram tudo isso. Sinto-me, de certa forma, mal por eles porque fizeram um jogo extraordinário. Também me sinto mal pelo Falcone [n.d.r. é o guarda-redes da Lecce], que é um grande adepto da Roma, mas que defende praticamente tudo quando joga contra nós.""Treinei seis ou sete clubes e não me lembro de estar numa situação em que os adeptos continuam a puxar pela equipa quando está a perder em casa.""Eu fiz algumas mudanças na equipa que tiveram consequências positivas, mas a verdade é que o Lecce também poderia ter facilmente marcado mais golos e vencido a partida. Foi um jogo louco.""Também fiquei surpreendido! Fez algumas coisas muito boas. Dybala é importante para nós, mas penso que hoje vimos um Paulo cheio de paixão e a ajudar a equipa, que estava com algumas dificuldades. Ele fez muito hoje, mas já lhe disse que o melhor para ele era continuar aqui e não viajar com a equipa para Praga. E ele respondeu-me: 'não, quero viajar e jogar!'""Não creio que seja normal tantas equipas que estão nos lugares cimeiros da tabela tenham perdido pontos este fim de semana. Lazio, Milan, Atalanta... entre Juventus e Fiorentina, uma delas também perderá pontos. Isto não é algo normal e nós não poderíamos perder pontos também. Agora estamos um pouco mais perto das equipas cujo objetivos apontam para os lugares mais acima da tabela", terminou.