Mourinho e Tiago Pinto fecham a porta a Zaniolo: «A família é para os que querem cá estar»

José Mourinho e Tiago Pinto deram a entender que Nicolò Zaniolo não vai voltar a representar a Roma. O internacional italiano informou o clube que queria sair e ter-se-á recusado a jogar nos encontros contra o Spezia e o Nápoles.Antes do duelo de ontem com o líder Nápoles, que os giallorossi perderam por, Tiago Pinto lembrou que o jogador, de 23 anos, recusou uma proposta do Bournemouth, a única solução que o clube encontrou para resolver o seu problema."Toda a gente sabe o que aconteceu. O Nicolò pediu ao clube para sair e nós, em conjunto com o seu agente, fizemos de tudo para encontrar uma solução. Essa solução chegou, mas ele não ficou satisfeito com ela", contou Tiago Pinto, o diretor desportivo do clube italiano, em declarações à DAZN."Agora estamos numa situação difícil porque ele disse que queria sair e com os parâmetros do Fair Play Financeiro, não podemos contratar um substituto. Temos 48 horas, vamos ver o que acontece. Mas é uma situação difícil para o clube e para toda a gente."Mourinho foi mais contundente. Quando lhe perguntaram se Tammy Abraham, que estava a coxear, jogou lesionado, o treinador aproveitou para mandar um recado a Zaniolo. "Antes de mais, não sei se é lesão ou fadiga. Mas quero gente que queira jogar pela Roma, que lute contra a dor e a fadiga para jogar", atirou o treinador."Quando não se está feliz numa situação familiar, tem de se sair e procurar uma solução. A família é para os que querem cá estar", acrescentou.A imprensa italiana avança que o Milan vai tentar novamente o empréstimo de Zaniolo, com opção de compra, mas a Roma já tinha rejeitado a saída do jogador nestes moldes. Só que agora, com o mercado a fechar nos próximos dias, a situação pode alterar-se...