Mourinho em 'flash' relâmpago: «Não quero dizer mais nada, caso contrário não estarei no banco»

A Roma perdeu por 2-1 diante do Milan e, no final, José Mourinho decidiu ser curto nas palavras. Uma decisão justificada pelo técnico pela eventual suspensão de que seria alvo caso dissesse o que pensa. Foi uma forma indireta de deixar críticas à equipa de arbitragem desta partida, que significou para o técnico português o final de uma sequência de 43 jogos caseiros sem perder.





"Dou os parabéns ao Milan. Não quero dizer mais nada, porque caso contrário não estarei no banco na próxima semana. Estou irritado pela falta de respeito para com os adeptos da Roma. Não jogámos bem, mas deixámos tudo em campo. Temos esse respeito, mas os outros não e isso irrita-me. Apenas isso", disse, antes de sair disparado da zona de entrevistas rápidas da DAZN.Posteriormente, na conferência de imprensa, mais uma resposta curta, mas 'eficaz': "Esforcei-me e não esperei pelo árbitro no final".