Mourinho escondeu microfone e gravou tudo: «Tinha de proteger-me»

Para lá das declarações bombásticas logo após o jogo com o Monza , nas quais considerou Daniele Chiffi como o pior árbitro que encontrou na sua carreira , José Mourinho disparou outras frases fortes na conferência de imprensa posterior à partida, revelando mesmo que levou consigo um microfone, de forma a ter tudo documentado. A razão? Para proteger-se..."Não sou estúpido. Fui para o jogo com um microfone e gravei tudo desde o momento em que saí do balneário até que lá voltei. Tinha de proteger-me. As pessoas dizem que nunca ganho com o Daniele Orsato, mas prefiro tê-lo a ele em todos os jogos, porque ele está sempre no controlo. Não age de forma agressiva, é calmo. O Chiffi não tem muito de árbitro. Tem o talento de irritar-se e é isso. Mas isso vai contra a natureza de um árbitro, que tem de ser o total oposto. O árbitro não influenciou o resultado, mas um segundo amarelo aos 90'+6 permite-te perceber tudo", atirou o técnico, em conferência de imprensa.