Mourinho está impaciente e 'aperta' com Tiago Pinto: treinador quer reforços na pré-época

O jornal 'La Repubblica' avança esta quarta-feira que José Mourinho está preocupado com o ritmo das contratações da Roma. O treinador quer contar com os novos jogadores na pré-época, mas os negócios não estão a decorrer à velocidade que o técnico esperava.Mourinho pretende construir uma equipa sólida, capaz de lutar pelos quatro primeiros lugares em Itália na próxima temporada, por isso, segundo o jornal, o treinador está em constantes conversas com Tiago Pinto, o diretor desportivo dos giallorossi, no sentido de avaliar o estado das negociações. O técnico quer ter as caras novas à sua disposição a 5 de julho, o dia em que arrancam os trabalhos de pré-época da Roma.O técnico está preocupado com o facto de os principais rivais estarem bastante ativos no mercado, ao passo que na Roma as coisas parecem andar mais devagar. Mourinho entende as limitações financeiras, mas esperava ver um pouco mais de investimento depois de a equipa ter conquistado a Conference League.A Roma tem de vender antes de comprar e, nesse sentido, tudo parece estar centrado em Nicolo Zaniolo. O treinador já perdeu Henrikh Mkhitaryan (e não gostou...) e viu chegar apenas Nemanja Matic. Mehmet Zeki Celik, do Lille, parece estar bem encaminhado.A imprensa italiana avança que Mourinho quer um defesa, dois médios, um extremo e ainda um avançado, se Nicolo Zaniolo for vendido.