Mourinho explica ausência da Champions: «Fui 'eliminado' por alguém que percebe pouco de futebol»

Quase um mês depois de ter sido despedido da Roma, José Mourinho voltou a falar publicamente e deixou um recado aos Friedkins, os donos dos giallorossi que no mês passado tomaram a decisão de dispensar o treinador português. Em declaração ao portal 'football.com', do qual é embaixador, citado pelo site 'pulsesports', 'Mou' falou da Champions e prometeu voltar à Liga Milionária."As competições europeias vão começar, particularmente a Liga dos Campeões, talvez a competição mais importante do calendário mundial. Não estarei nas fases finais, não por ter sido eliminado antes, mas porque fui 'eliminado' por alguém que percebe pouco de futebol", começou por constatar Mourinho, que esta época, pela Roma, disputava a Liga Europa."É a vida, cheia de altos e baixos. Mas estou numa fase 'alta', depois de uma demissão inesperada e injusta. Vou voltar, com ainda mais vontade e confiança, a estes jogos da UEFA", acrescentou o treinador, dando assim a ideia de que não pretende mudar-se para o campeonato saudita.