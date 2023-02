Mourinho expulso no Cremonese-Roma: as imagens da fúria do treinador português

aqui o jogo em direto. Pode acompanharo jogo em direto.

José Mourinho não vai estar no banco da AS Roma no duelo contra a Juventus na próxima jornada da Serie A. O treinador português foi esta terça-feira expulso no início da segunda parte do encontro com a Cremonese, depois de uma troca acesa de palavras com o quarto árbitro da partida. No recomeço do jogo, Mourinho dirigiu-se ao quarto árbitro para reclamar uma falta sobre Kumbulla, mas não terá gostado da resposta do juiz, o que acabou com a expulsão do técnico, que seguiu para a bancada do Estádio Giovanni Zini.