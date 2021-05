Mourinho 'invade' redes sociais da Roma e adeptos deliram

José Mourinho só entra em funções na Roma a partir da próxima época, mas já está atento ao clube italiano. O treinador português fez questão de fazer um comentário no Instagram da Roma numa publicação com uma fotografia de Mkhitaryan, curiosamente um jogador que orientou no Manchester United.





Mourinho limitou-se a colocar dois corações que simbolizam as cores da Roma e o comentário gerou cerca de 16 mil gostos e milhares de reações.