Mourinho irónico: «Deviam estar à espera que chegasse aqui com o olho negro e a cara inchada»

José Mourinho não perde uma oportunidade de soltar a sua ironia, nem mesmo quando o ambiente ou o momento nas suas equipas não é propriamente o melhor. Este sábado, ainda na ressaca da eliminação da Taça de Itália aos pés do Inter Milão , que segundo a imprensa italiana terá levado mesmo o técnico a 'explodir' em pleno balneário , o português voltou a mostrar o seu lado menos sério e mais irónico, quando foi questionado precisamente sobre o ambiente que se vive no seio da sua Roma."Pelas histórias que ouvi, alguns esperariam que eu chegasse aqui com o olho negro ou com a cara inchada, porque tínhamos andado todos os murros. E essa é a grande mentira. Os jogadores disseram-me que gostam muito da minha forma de trabalhar. Disseram-me mesmo isso, que ao longo da sua carreira tiveram treinadores que falavam de uma forma totalmente diferente da minha. Com eles não tenho segredos, digo a verdade na cara. Dou aos jogadores a opção do diálogo. Quando falo não quero que seja um monólogo. E os jogadores disseram-me que não querem que mude. Também lhes disse que não vou mudar, mesmo que o pedissem", atirou o técnico luso da Roma, que no domingo, diante do Sassuolo, vai procurar um regresso aos triunfos.