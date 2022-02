Mourinho irritado com jogadores da Roma depois da derrota com o Inter: «Gente sem tomates»

José Mourinho foi muito acarinhado pelos adeptos do Inter no regresso ao Giuseppe Meazza, mas a derrota da Roma no jogo dos quartos-de-final da Taça de Itália diante dos nerazzurriacabou por estragar o bom humor do treinador português, que depois do jogo não poupou os seus jogadores, conforme conta esta quinta-feira o 'Corriere dello Sport'.Perante jogadores, treinadores, fisioterapeutas e demais funcionários da Roma, o treinador não escondeu a sua irritação no final da partida. "Quero saber por que razão, jogando cara a cara com o Inter, vocês cagaram nos primeiros 10 minutos", atirou Mourinho, visando os titulares. "Depois quero saber por que, mesmo contra o Milan, cagaram em 10 minutos. Todos, ninguém está excluído!"E prosseguiu: "Quero saber por que razão durante dois anos vocês mostraram-se pequenos contra os grandes. Se somos pequenos, os árbitros tratam-nos como pequenos! Eles tratam a Roma como uma criança. O Inter é uma super equipa, vocês tinha-nos à vossa frente e, em vez de encontrarem a motivação certa, cagaram! O maior defeito de um homem é a falta de coragem, a falta de personalidade. Vocês têm medo de jogos como este? Então vão jogar na Série C, onde nunca se encontrarão com campeões, estádios cheios e as pressões do futebol. Vocês são gente sem tomates. A pior coisa para um homem!"