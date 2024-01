Mourinho lembra arbitragem em Portugal para criticar juiz do dérbi romano: «Um penálti do VAR...»

José Mourinho atacou a arbitragem do jogo com a Lazio, sobretudo no lance que decidiu o jogo.





“Perdemos com um penálti do futebol moderno. Um penálti do VAR, que o árbitro não vê a três metros de distância”, começou por atirar o técnico. “A falta do penálti é cometida por um rapaz de topo, mas um rapaz que tem 55 minutos na Serie A. Em Portugal, diz-se que, quando há falta dentro da área, é um castigo máximo, uma coisa de violência significativa no contexto do futebol. Este árbitro muito inteligente permite estes lances no meio-campo e decide não assinalar o penálti. Em frente às câmaras, vê o mínimo contacto e assinala”, lamentou o português.

O técnico da Roma mostrou-se também crítico com a equipa: “Do ponto de vista individual, não estou satisfeito com alguns jogadores.”