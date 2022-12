Mourinho lembra prémio recebido das mãos de Pelé: «Um dos dias que mais me orgulha»

José Mourinho também deixou a sua mensagem de tributo a Pelé, assumindo numa publicação deixada no Instagram estar "muito triste" pela notícia da morte do Rei."Em 2005 recebi o prémio da BBC diretamente das mãos do rei e esse dia ainda é um dos que mais me orgulha. Estava tão feliz por estar com ele em Manchester, onde tivemos uma conversa muito agradável e passámos um bom bocado. E ainda mais no evento da Hublot, onde trocámos umas boas gargalhadas. Descansa em paz Rei Pelé. Estou muito triste", assumiu o técnico da Roma.