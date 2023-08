Mourinho na véspera do primeiro jogo da Roma na Serie A: «Não posso dizer que esteja feliz»

A época da Roma arranca amanhã e José Mourinho não está satisfeito. O treinador português esperava começar a Serie A com um novo avançado, mas as regras do Fair Play Financeiro têm limitado a atuação dos giallorossi no mercado.O clube tem Tammy Abraham e Marash Kumbulla lesionados, sendo que Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini estão castigados e não podem igualmente defrontar a Salernitana de Paulo Sousa amanhã. "Toda a gente sabe qual é a situação com o avançado, mas não vale a pena chegar aqui e chorar", explicou Mourinho, na conferência de imprensa."Todos sabem que perdemos o Abraham a 5 de junho e não fizemos nada para o compensar. O diretor e o clube estão a fazer tudo o que é possível, eu apenas posso treinar os jogadores que tenho à minha disposição. Temos dois jogadores fundamentais que não podem jogar amanhã", prosseguiu o técnico português.Por isso, só há uma solução: "Peço aos adeptos que façam a sua parte. Um estádio lotado em meados de agosto com um calor incrível. Peço mesmo àqueles que estão zangados, que não têm bandeiras e que chegam 10 minutos atrasados, para fazerem o seu melhor. Com todas estas dificuldades, vamos jogar amanhã."A Roma contratou Leandro Paredes, Renato Sanches, Evan N’Dicka, Houssem Aouar e Rasmus Kristensen, tendo gasto no total 3,5 milhões e meio de euros. Uma ginástica financeira, a cargo de Tiago Pinto, que Mourinho elogia. "Muito foi feito e bem feito. Conseguir 30 milhões de euros em vendas, sob pressão, não foi fácil para o clube. Eu também ajudei, ao aumentar o valor de jogadores que valiam quase zero, e conseguimos salvar o clube no limite. Temos certas limitações económicas e financeiras, por isso era difícil fazer melhor nestas circunstâncias."Mas Mourinho não deixa de lamentar a falta de um avançado. "Não posso dizer que esteja feliz porque a época arranca amanhã, mas não discuto, tendo ser positivo porque os jogadores precisam de mim assim. Estou convencido que o clube vai conseguir contratar o jogador que eu quero."