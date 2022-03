Mourinho: «Não gostei da atitude. Bastou-me ver a linguagem corporal de alguns deles...»

Um penálti convertido por Pellegrini (aos 90’+4 por mão de Zeegelaar) no último suspiro da partida com a Udinese permitiu à Roma alcançar um empate (1-1) e somar o oitavo jogo seguido sem perder na Serie A.





De regresso ao banco após cumprir dois jogos de castigo na liga, Mourinho valorizou o ponto conquistado e criticou o comportamento da equipa. "Estes pontos conquistados em situações difíceis são preciosos, não são desaires. Também me sinto cansado, mas a minha fadiga só surge depois dos jogos. Ora, alguns dos meus jogadores sentem-se fatigados antes dos jogos. Enfim, não gostei da atitude. Bastou-me ver a linguagem corporal de alguns deles ao fim de uns minutos para constatar que não tinham intensidade nem força mental", disse o luso. Beto foi titular na Udinese, que faturou por Molina (15’) e acertou nos ferros por Makengo: o remate bateu na barra, na cabeça de Patrício e no poste.O Nápoles assumiu a vice-liderança da Serie A ao derrotar (2-1) o Verona e beneficiar do empate (1-1) do Inter com o Torino. Com Mário Rui no onze, o Nápoles aproveitou a tarde inspirada de Osimhen, autor de um bis. Por seu turno, o Inter viu-se a desejou-se para pontuar em Turim, só o conseguindo graças ao golo de Alexis Sánchez (90’+3). Passou a estar a quatro pontos do líder Milan.