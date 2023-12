Mourinho: «Não tenho informação de que Renato Sanches vá deixar-nos»

José Mourinho disse esta sexta-feira não ter informações de que o futuro imediato de Renato Sanches passe pelo regresso ao PSG. O jogador português tem estado a maior parte da época lesionado e a imprensa italiana deu conta da intenção do clube em dar por concluído o empréstimo, mas o treinador garante não ter essa indicação."Não tenho qualquer informação de que o Renato vá deixar-nos. Não tenho indicações da parte dele, dos empresários ou do Tiago Pinto. Todos sabem que a situação é complicada", explicou Mourinho, revelando que ainda não decidiu se o internacional português vai viajar com a equipa para Turim, onde amanhã a Roma defronta a Juventus.O treinador foi também questionado sobre a possibilidade de os giallorossi contratarem Leonardo Bonucci, central italiano do Union Berin, que estaria interessado em regressar à Serie A. "Não posso falar do Bonucci porque não é um dos nossos jogadores. É jogador do Union Berlin e por isso não me sinto confortável em falar dele."