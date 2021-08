Mourinho: «Não tenho o direito de pedir mais nada este mercado»

Na conferência de imprensa que antecede a partida de estreia da Roma na Serie A frente à Fiorentina, Mourinho deixou clara a satisfação relativamente às contratações que foram feitas.





"Estou muito feliz com o esforço da Roma este mercado. Não tenho direito a pedir mais nada. Trabalhamos com o que temos e fazêmo-lo com o sentimento que gosto de ter: jogar sempre para ganhar, mesmo contra as equipas que têm maior potencial que nós".Um dos novos reforços da equipa italiana foi Tammy Abraham e o treinador português já o escalou para o jogo de domingo: "Está convocado. Não treinou com a equipa mas fez grandes partidas com o Chelsea. Jogou amigáveis de alta qualidade contra o Tottenham e o Arsenal, por isso ele está fisicamente pronto para jogar".Quanto ao embate com a Fiorentina, José Mourinho mostrou-se confiante apesar do elevado número de jogos que a Roma de realizar nos próximos dias: "Vitórias ajudam a descansar. Quando ganhas o cansaço não é o mesmo do que quando perdes. Não houve lesões no ultimo jogo, estamos bem e preparados. Jogámos há 48 horas mas hoje o futebol é assim. Joga-se a cada três dias mas temos uma equipa que consegue ajudar em períodos mais difíceis".Quando questionado sobre o regresso do público ao estádio, o special one mostrou-se ansioso e preparado para o barulho dos adeptos: "Os fãs podem ajudar mas também jogar, são formas diferentes de ir ao estádio. Espero que venham ao Olímpico para jogar. A paixão é fantástica. Já estive no estádio como adversário e percebi a paixão. Se conseguirmos juntar esta paixão dos fãs ao nosso jogo, será difícil para a Fiorentina".Quanto à comparação com os principais candidatos ao scudetto, o português focou-se no seu emblema: "Nós entramos no campo sempre para ganhar. Quando jogarmos contra o Inter, a Juve, o Milan ou a Atalanta, equipas que foram mais fortes que nós o ano passado, não vamos mudar o nosso discurso", finalizou.Os gialorrossi entram em campo no domingo às 19h45 para enfrentar a Fiorentina.