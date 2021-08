Mourinho nas nuvens

Tudo corre bem a José Mourinho. A Roma conta por vitórias os dois jogos oficiais realizados (Trabzonspor e Fiorentina) e o Special One acaba de tornar-se o treinador mais rápido a atingir as 50 vitórias na Serie A (77), Premier League (63) e La Liga (62), registo esse destacado pela Opta. Bem-disposto, Mourinho reagiu com um gracejo a esta situação. “Por favor, não mostrem os meus recordes negativos, só os positivos”, escreveu o treinador português nas redes sociais.

Satisfeito com a exibição e o triunfo (3-1 ) alcançados diante da Fiorentina, José Mourinho premiou o plantel com uma folga suplementar. E deve ter ficado contente com o elogio que lhe foi feito por Veretout, autor de um bis no duelo com a equipa viola. “Mourinho está sempre muito próximo de nós”, contou o médio.