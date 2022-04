Mourinho: «Ninguém gosta de jogar bem e perder, só aqueles que falam de filosofia...»

À quarta foi de vez! Um hat trick de Zaniolo e mais um golo de Abraham enterraram definitivamente o 'fantasma' do Bodo/Glimt que pairava em Roma. De orgulho ferido devido à polémica da primeira mão – o técnico Knutsen esteve ausente no lado norueguês, assim como o adjunto Nuno Santos no dos romanos – e pelo facto de não terem vencido nenhum dos três jogos anteriores (1E e 2D), os homens de Mourinho golearam (4-0) e garantiram o bilhete para as meias-finais da Conference."Estive sempre confiante. É inaceitável vencer esta equipa só no quarto jogo, mas ganhámos o que contou", disse Mou. "Jogar bem e vencer é fantástico. Ninguém gosta de jogar bem e perder, só aqueles que falam de filosofia...", atirou.Os giallorossi, com Patrício entre os titulares e Sérgio no banco (entrou aos 76’), começaram a todo o gás e Abraham inaugurou o marcador logo aos 5’. A orquestra prosseguiu e quem assumiu a batuta foi o maestro Zaniolo, que fez três golos (23’, 29’ e 49’). Agora, o adversário será o Leicester, que bateu (2-1) o PSV de Roger Schmidt