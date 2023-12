Mourinho: «No ano em que vencemos a Liga Conferência podia ter ido treinar Portugal»

Na conferência de imprensa de antevisão do duelo entre Roma e Nápoles, José Mourinho voltou a falar sobre o futuro (tem contrato até junho de 2024). "Sempre fui honesto desde o início. Quando cheguei à Roma, recebi uma proposta importante, comuniquei-a ao clube e recusei-a porque tinha um acordo com a Roma. Em dezembro do ano em que vencemos a Liga Conferência [2022], podia ter ido treinar Portugal, mas o clube disse-me que era importante para mim ficar e fiquei. Depois da final de Budapeste [2023], reuni-me com o clube e informei-os do interesse da Arábia Saudita e decidi não sair. E agora? Gostava de ficar e lutar. Esta é a minha posição, não há dúvidas. Não falemos mais sobre isso". atirouSegundo a imprensa italiana, a Roma não tem pressa em oferecer um novo contrato a Mourinho, já que os proprietários querem ver resultados na segunda parte da temporada. Realçar que a Roma ocupa atualmente o 8º lugar da Serie A e qualificou-se para o play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, onde vai defrontar o Feyernoord.