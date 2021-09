Mourinho organiza jantar com a Roma para celebrar jogo mil e discurso conquista equipa

José Mourinho convidou toda a equipa da Roma para um jantar de celebração. Desde presidente aos jogadores, passando pelo staff, todos os membros foram convocados para festejar o 1.000º jogo Mourinho como treinador e o bom início de época dos gialorrossi.





Segundo o 'Corriere dello Sport', o evento foi organizado em clima de grande secretismo após a vitória do clube frente ao Sassuolo no passado domingo, num restaurante perto do Vaticano. Contudo, à chegada ao local do jantar, Mourinho foi rapidamente identificado pelos adeptos que o circundaram e começaram a ovacionar o técnico de 58 anos. À medida que os restantes membros da equipa foram chegando ao local, mais adeptos se juntaram à porta do restaurante, que estava protegido por duas patrulhas policiais.Durante o encontro Mourinho quis agradecer a todos os presentes e fez um discurso de cerca de 10 minutos, nos quais mostrou o seu contentamento por estar ao serviço do clube romano. Aproveitou ainda para dizer que espera continuar com os bons resultados e tentou motivar a equipa para continuar a trabalhar arduamente quer em campo, quer nos treinos. Segundo o jornal italiano, o Special One terminou o discurso com uma frase que conquistou toda a equipa e que está agora mais motivada do que nunca para continuar numa boa maré de resultados: "A estrada é longa, não ganhámos nada ainda. Temos de continuar assim".Em resposta ao discurso, Mourinho foi muito aplaudido e Mancini e Pellegrini ofereceram-lhe uma camisola como prenda, relativa aos 1000 jogos. O técnico abraçou-os e todo o evento foi vivido sob o olhar atento de mais de uma centena de fãs no exterior do restaurante que mostraram o apreço pelo técnico de forma efusiva.