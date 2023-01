Mourinho: «Parece que tinha razão. O Zaniolo vai ficar cá... infelizmente»

Se dúvidas houvesse quanto à tensa situação a envolver Nicolò Zaniolo na Roma, as palavras de José Mourinho este sábado, na antevisão ao jogo com o Nápoles, dizem bem da forma como estão extremadas as posições. O português, que na semana passada dissera que confiava na permanência do jogador, este sábado acrescentou o "infelizmente" na sua frase e explicou o porquê."O Zaniolo anda a dizer há um mês que quer sair. Infelizmente parece que eu tinha razão. Digo infelizmente porque o jogador anda há um mês a dizer que quer sair. Se um jogador diz a toda a gente que não quer vestir a camisola da Roma, então tenho de dizer infelizmente. Quando um jogador te diz, a ti, ao clube e aos companheiros 'não quero vestir a camisola da Roma, não quero jogar, não quero voltar a treinar'. Tenho de dizer 'infelizmente'... A situação ideal seria o jogador estar feliz. Disse que esperava que ele ficasse, mas como as coisas estão agora, tenho de acrescentar o 'infelizmente' na frase", atirou o técnico português, que revelou ainda a ausência no médio diante do Nápoles: "Não estará disponível, ele não faz parte do nosso projeto. Tenho de pensar exclusivamente no próximo jogo, que é diante do Nápoles".A tensa e dura resposta de José Mourinho terá a ver, segundo adianta a imprensa italiana, pelo enorme mal-estar criado pela postura do jogador quanto à proposta apresentada pelo Bournemouth , conforme aqui demos conta.Zaniolo, refira-se, tem contrato com a Roma até junho de 2024, arriscando-se agora a passar meio ano 'encostado' em face de toda esta situação.