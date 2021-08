Mourinho pensa em Lacazette para o ataque da Roma

Prestes a perder a Edin Dzeko para o Inter, José Mourinho tenta ainda encontrar uma solução para o ataque no mercado e vira agora atenções para Lacazette.





A primeira opção do Special One para a Roma acaba por ser Tammy Abraham, só que o avançado do Chelsea mostra-se reticente em rumar ao emblema giallorosso, já que prefere uma transferência para o Arsenal. Assim sendo, a imprensa inglesa garante que Lacazette é a alternativa de Mourinho.Nem é a primeira vez que o Special One demonstra interesse no avançado francês. Quando comando o Manchester United, o treinador luso chegou a ter Lacazette na lista de alvos, mas não avançou pela sua contratação. De resto, o agente do gaulês, Jeremy Sutter, esclareceu que não existem negociações entre Roma e Arsenal, com vista à aquisição do jogador. "Não existem quaisquer contactos com a Roma pelo Lacazette. Além disso, não tive qualquer com Tiago Pinto (diretor-geral da Roma)", esclareceu o empresário.