Mourinho pensa em Renato Sanches

Com a chegada de José Mourinho, a Roma irá sofrer alterações no plantel e o técnico, de 58 anos, já terá alguns nomes na sua lista de alvos. Segundo o ‘Il Messaggero’, o Special One pensa, desde logo, em Renato Sanches, que tem contrato com o Lille até final de 2022/23. Raúl Jiménez é outro dos nomes associados ao interesse de Mou, e ao avançado do Wolves juntam-se ainda Matic (Man. United), Dier e Hojbjerg (Tottenham) e Isco (Real).

De resto, o regresso de Mourinho a Itália continua a dar que falar. O ex-internacional italiano Zola afirmou que espera "que o futebol italiano veja o melhor Mourinho", mas também existiram críticas. "Mourinho é o pior dos piores. É como ir buscar um jogador em final de carreira", frisou o ex-avançado Di Canio, enquanto o ex-diretor do Catania, Lo Monaco, atirou: "Esperem um ‘banho de sangue’ da Roma no mercado..."